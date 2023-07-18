МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Информация о намерении британского производителя Reckitt Benckiser, владеющего брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, остаться в России не соответствует действительности, продолжается процесс передачи бизнеса в стране, сообщили в корпорации.

"Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам", — прокомментировали в компании информацию о том, что Reckitt Benckiser передумал уходить из РФ и компания не планирует передавать или закрывать свой бизнес в стране.

В апреле 2022 года британская Reckitt объявила, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. При этом подчеркивалось, что она будет выплачивать сотрудникам месячную зарплату до конца 2022 года, а также сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость при новой структуре. Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании, а также заморозила свои инвестиции в стране.

Reckitt Benckiser производит и продает различную бытовую химию и медицинские препараты, включая чистящие средства Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.