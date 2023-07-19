МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Хранение биометрии в "Единой биометрической системе" (ГИС ЕБС) повышает защищенность данных и безопасность услуг: в системе хранятся только зашифрованные биометрические данные, поэтому утечки бесполезны для злоумышленников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). В отраслевой ассоциации оплату по биометрии на кассах назвали небезопасной

Российские банки начали рассылать клиентам смс и PUSH-сообщения о том, что собираются передать собранные биометрические данные в единую систему. Как пояснили РИА Новости участники рынка, клиенты, получив сообщение от банка, имеют право отказаться от передачи данных. А если человек не против, то через 30 дней после уведомления данные передадут по защищенному каналу в автоматическом режиме.

"Хранение данных только в ГИС ЕБС повысит их защищённость и безопасность услуг. Система прошла аттестационные испытания и имеет все необходимые сертификаты в области информационной безопасности. Кроме того, в ГИС ЕБС хранятся только зашифрованные биометрические данные, а таких сведений, как ФИО, адрес, паспорт и т.д., в системе нет. Таким образом, утечки бесполезны для злоумышленников", — рассказали в ЦБТ.

Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. При этом организации должны за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в ГИС ЕБС. "Если гражданин хочет отказаться от передачи, он может сообщить об этом в организацию, которая прислала уведомление. Тогда биометрия не импортируется в ГИС ЕБС и будет удалена из системы", — уточнили в пресс-службе.

После того, как компания передаст данные, она сможет использовать только вектор — это математический шаблон, который не содержит самой биометрии. Такой формат не повлияет на качество сервисов, но повысит сохранность и безопасность данных граждан. С 2024 года через личный кабинет "Госуслуг" пользователь сможет видеть все согласия на обработку биометрии, которые когда-либо давал другим организациям, и управлять ими в режиме онлайн.

"Отозвать согласие на обработку биометрии можно и после передачи данных в любой момент через личный кабинет Госуслуг. Использовать биометрию или нет — решает сам гражданин, это добровольно", — добавили в ЦБТ.