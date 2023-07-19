МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об отмене обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников. Совфед одобрил закон о цифровом рубле

Документ отменяет требование об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестиционных советников, занимающихся только инвестиционным консультированием или совмещающих эту деятельность с любой другой, не подлежащей лицензированию. Это требование отменяется, начиная с отчетности инвестиционных советников за 2022 год.

Изменения направлены на развитие регулирования и стимулирование деятельности инвестиционных советников, снижение административной и финансовой нагрузки на них. Согласно сопроводительным документам, обязательный аудит отчетности является излишней обязанностью для таких инвестиционных советников, поскольку эта отчетность не представляет интереса для широкого круга субъектов гражданского оборота.

При этом обязательный аудит сохраняется для тех инвестиционных советников, которые наряду с инвестиционным консультированием занимаются профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и в кредитных организациях.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.