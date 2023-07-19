2023-07-19T17:12:31+03:00
2023-07-19T17:12:31+03:00
2023-07-19T17:12:31+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230719/841128298.html
Путин заявил о важности беспилотников для всех сфер жизни россиян
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Беспилотные летательные аппараты важны в гражданской и военной сферах, особенно сегодня, сообщил президент России Владимир Путин. "И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень... ПРАЙМ, 19.07.2023
впк, экономика, госпроекты, новости, рф, беспилотники, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты важны в гражданской и военной сферах, особенно сегодня, сообщил президент России Владимир Путин.
"И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", — заявил он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Глава государства также указал на множество идей и наработках в данной отрасли.