МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты важны в гражданской и военной сферах, особенно сегодня, сообщил президент России Владимир Путин. Путин отметил значимость развития искуственного интеллекта

"И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", — заявил он на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

Глава государства также указал на множество идей и наработках в данной отрасли.