МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании сейчас летают прямыми рейсами в 24 страны, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды

"Прямые перелеты осуществляют 17 российских авиакомпаний сегодня в 24 страны. Мы также открыты для международного трафика, к нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира", — сказал Савельев.

Он отметил, что проводится работа по дальнейшему восстановлению международного авиасообщения. Так, в мае были возобновлены рейсы в Грузию, частота полетов постепенно растет, сейчас выполняется 33 рейса в неделю. Были запущены полеты во Вьетнам и рейсы "Аэрофлота" на Кубу.

"Благодаря росту международного трафика в этом году планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12% по сравнению с прошлым годом", — добавил Савельев.