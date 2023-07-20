МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Под санкции США попали бывший министр России Алексей Кудрин, сообщает американский Минфин.

Также санкции были введены против 17 человек, в том числе Валерия Чекалова, подозреваемого в связях с Евгением Пригожиным.

Кроме того, в список попали банки Тинькофф, "Солидарность", Unistrem, "Локо". Помимо этого, США ввели санкции против дочерних предприятий "Росатома": "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС", Сахалинского морского пароходства и 14 судов.

Как отмечает американское ведомство, в число подсанкционируемых предприятий попали Тюменский нефтяной научный центр, Стерлитамакский завод катализаторов, ООО "Космосавиа", Тамбовский пороховой завод, НИИ по переработке газа, ООО "Рустмаш", ООО "Газнефтемаш", "Нипигазпереработка" и связанные с ней организации, буровая компания "Евразия", "Сибирская сервисная компания", ЧОПы "Легат" и "Газпромнефть охрана", завод "Арсенал" и Сибирское отделение института ядерной физики и НИИ ВКС.