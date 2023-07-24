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Медведев оценил смену логотипа Twitter на букву Х
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву "Х", отметив, что там, где X, там и Z и V — символы специальной военной... ПРАЙМ, 24.07.2023
новости, соцсети, twitter, дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву "Х", отметив, что там, где X, там и Z и V — символы специальной военной операции России на Украине.
"Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z", — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальной сети.
Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип — вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Американский предприниматель и новый владелец компании Илон Маск заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В представлении Маска буква Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.
В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.