МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Россия за последние пять лет увеличила свою долю на мировом продовольственном рынке в 1,5 раза, сообщил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин. В МИД заявили о намерении помочь африканским странам с продовольствием

"За последние пять лет мы увеличили свою долю присутствия на продовольственных рынках в полтора раза… С повышением роли РФ на мировом рынке возрастает потребность в нашей экспертизе. Наша оценка мирового рынка, тех событий, которые происходят, становится все более значимой", — сообщил он на презентации ежегодного аналитического доклада "Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2022/23".

Доклад был подготовлен Федеральным центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ и МГИМО.

"За последние пять лет рост российского экспорта был самым высоким среди двадцати стран крупнейших экспортеров, наших конкурентов и очевидно, что без взгляда российских экспертов, российских аналитиков, российского отраслевого сообщества невозможно составить полноценную картину", — сообщил в ходе мероприятия глава "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов.

В работе над докладом принимали участие около ста экспертов из 17 стран.

"Несмотря на различные сдерживающие факторы и внешнее давление, зафиксированные в 2022 году, страна стабильно поставляет продовольствие на экспорт, продолжая тем самым наращивать присутствие на мировых рынках. В 2022 году среди топ-20 мировых экспортеров Россия продемонстрировала наибольший прирост объёма экспорта продукции АПК", — говорится в исследовании.

Так, в 2022 году на на Россию пришлось 2,1% мирового экспорта продукции АПК. В сравнении: в 2017 году на страну приходилось 1,4% мирового экспорта продовольствия.

По данным ФТС России и Росстата, которые проводятся в докладе, экспорт продукции российского АПК в 2022 году составил 41,6 миллиарда долларов, импорт — 35,7 миллиарда, в 2021 году — 37,1 миллиарда долларов и 34 миллиарда соответственно. География продаж — 158 стран.