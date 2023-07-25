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https://1prime.ru/News/20230725/841184677.html
Инфляция в России сохраняет умеренный рост, заявил Путин
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Власти хорошо видят основные риски для социально-экономического развития страны, заявил на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин. "Один из рисков... ПРАЙМ, 25.07.2023
экономика, новости, россия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Власти хорошо видят основные риски для социально-экономического развития страны, заявил на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин.
"Один из рисков (социально-экономического развития — прим. ред.) — это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", — сказал президент России на совещании по экономическим вопросам.
"Мы хорошо знаем, видим основные риски для социально-экономического развития. Недавно разговаривали с председателем Центрального Банка, разделяю эти позиции. Один из рисков — это рост инфляции", — сказал Путин.