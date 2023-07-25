2023-07-25T17:47:00+03:00
2023-07-25T18:03:22+03:00
2023-07-25T17:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230725/841184760.html
Путин назвал уровень безработицы в России
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уровень безработицы в России составляет 3,2%, доходы населения начали расти в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам... ПРАЙМ, 25.07.2023
экономика, новости, россия, путин, безработица
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215909.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215909.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215908.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215908.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215907.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215907.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841139141.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России составляет 3,2%, доходы населения начали расти в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Безработица — мы тоже с вами хорошо это знаем — тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении", — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он уточнил, что в целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов.