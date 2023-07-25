МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России составляет 3,2%, доходы населения начали расти в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю

"Безработица — мы тоже с вами хорошо это знаем — тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении", — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он уточнил, что в целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов.