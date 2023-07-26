МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об ужесточении с 1 октября 2024 года условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ), содержащих высокие риски. Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан

Документ направлен на защиту прав и интересов граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, при заключении договоров страхования с высокими инвестиционными рисками. Речь идет о договорах страхования жизни с инвестиционной или накопительной составляющей, которые сложны для понимания граждан, не обладающих специальными знаниями в области финансов.

Закон разрешает страховой организации заключать ДСЖ, по которому размер страховой выплаты или инвестиционного дохода зависит от определенных обстоятельств (изменения цен на товары или ценные бумаги, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции и так далее), только с квалифицированными инвесторами, или с неквалифицированными инвесторами – физлицами, прошедшими тестирование у страховщика.

Однако в ряде случаев допускается заключение ДСЖ с неквалифицированным инвестором и без проведения тестирования. Во-первых, это разрешается, если условия договора предусматривают единовременную уплату страхователем страховой премии в размере равном или превышающем 1,4 миллиона рублей. Во-вторых, если размер выкупной суммы, получаемой при расторжении договора, составляет не менее 95% от суммы внесенных страхователем взносов.

Неуплата одного, двух или трех очередных страховых взносов подряд в течение полугода не будет являться основанием для расторжения договора – правда, лишь в том случае, если они будут уплачены в течение шести месяцев после пропуска уплаты первого из них.

При этом страховщик после каждой неуплаты должен в течение трех дней уведомить страхователя о пропуске платежа и о том, что у него есть шесть месяцев, чтобы его довнести, пояснял руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Это делается, чтобы исключить случайное аннулирование договора.

В предыдущие годы при заключении ДСЖ было много недобросовестных продаж (мисселинга) и случаев неполучения дохода, на который рассчитывал человек, рассказывал Мамута. Самой же большой проблемой было то, что досрочное расторжение такого договора приводило к большим потерям у людей. Выкупная сумма могла составлять 10%, 15%, 30% и даже быть нулевой, а пропуск даже одного платежа приводил к прекращению действия договора. Это было прописано в договорах, но из-за их сложности люди не до конца понимали, что подписывают, объяснял Мамута.