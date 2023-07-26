МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23% с 0,18% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,39%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России сохраняет умеренный рост, заявил Путин

"За период с 18 по 24 июля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала июля – 100,61%, с начала года – 103,39%", — говорится в материалах.

По данным статистического ведомства, на неделе с 18 по 24 июля рост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться и составил 1% после 0,8% неделей ранее. В том числе выросли цены на яблоки и бананы – на 2,9%, капусту – на 2,8%, помидоры – на 1,1%. В то же время цены на лук снизились на 4,1%, огурцы – на 2,8%, морковь – на 2,1%, свеклу – на 0,9%, картофель – на 0,3%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) цены на 17 наименований товаров снизились. Сильнее всего подешевело подсолнечное масло — на 0,5%. Фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречка подешевели на 0,4%; маргарин, молоко и вермишель — на 0,3%; макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2%; соль, сыры — на 0,1%.

Подорожали 16 наименований продуктов, сильнее всего сахар — на 1,2%. Также выросли в цене: свинина и сосиски, сардельки — на 0,7%; мясо кур и яйца — на 0,5%; баранина, рис, сухие молочные смеси для детского питания, овощные консервы для детского питания, вареная колбаса — на 0,3%; сметана — на 0,2%; пшено и мороженая рыба — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости туалетная бумага подорожала на 0,6%; хозяйственное мыло, спички, детские подгузники и гигиенические прокладки, пеленки для новорожденных — на 0,2%. В то же время зубные щетки подешевели на 0,2%, зубные пасты – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на спортивные костюмы для детей — на 0,6%. Саудовская Аравия уступила России "нефтяную долю"

Телевизоры на отчетной неделе выросли в цене на 1,6%, смартфоны — на 1%, электропылесосы — на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 18 по 24 июля выросла на 0,7%, иностранного — на 0,3%. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо – на 0,2%.

На неделе с 18 по 24 июля зафиксирован рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол вырос в цене на 0,6%; нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид", препарат от кашля "Ренгалин" и аллохол — на 0,3%; противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,2%, поливитамины — на 0,1%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 0,9% с 2% и 4,8% в две предыдущие недели.