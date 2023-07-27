МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Резкое повышение ключевой ставки Банком России в прошлую пятницу на 1 процентный пункт, до 8,5%, не приведет к кардинальному изменению соотношения между депозитами и фондовым рынком и к значительному оттоку средств населения, такое мнение выразили РИА Новости эксперты из ведущих российских финансовых организаций. Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с сентября

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.

"Мы не ждем, что резкое повышение ключевой ставки и, самое главное, перспектива дальнейшего повышения приведет к кардинальному изменению соотношения между депозитами и фондовым рынком и к значительному оттоку средств населения с рынка акций в ближайшей перспективе. Мы оцениваем действия ЦБ в качестве настройки и адаптации денежно-кредитной политики к изменяющимся условиям", — говорит начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Потенциально совсем консервативные инвесторы могут частично уйти в более доходные депозиты. Однако основная масса инвесторов, вероятно, останется на рынке бондов. Это обусловлено тем, что доходности по облигациям уже адаптировались под новую ключевую ставку, только за последний месяц доходность по коротким облигациям выросла примерно на 1%, то есть их привлекательность для инвесторов также выросла", — также отмечает старший аналитик УК "Первая" Иван Панов.

При этом инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев считает, что повышение ключевой ставки в моменте, вероятно, найдет больший отклик в оформлении банковских депозитов по повышенным ставкам.

"Это способно сократить приток капитала на фондовый рынок в августе. Однако, если говорить о среднесрочном горизонте, влияние на предпочтения населения вряд ли будет заметным — тренд на увеличение доли инвестиционных продуктов в структуре сбережений продолжится. Разнообразие инструментов и стратегий позволяют инвесторам находить интересные инвестиционные возможности на рынке при любой конъюнктуре", — добавляет эксперт.

По мнению Фетисова, в перспективе ближайшего месяца, скорее всего, будет повышение общего уровня банковских ставок в пределах 0,5-1% годовых, но такого повышения будет явно недостаточно, чтобы вызвать отток средств с фондового рынка.

ИНТЕРЕС К ФОНДОВОМУ РЫНКУ

Теоретически повышение ключевой ставки может привести к более высоким, "безрисковым" ставкам, что, в свою очередь, повлияет на целевые цены российских акций, считает начальник аналитического отдела Россельхозбанка. Если бы российский рынок находился на более высоких уровнях по индексу Мосбиржи, то это вполне могло бы стать поводом для коррекции, добавляет он.

"Тем не менее, при текущих уровнях ужесточение ДКП (денежно-кредитная политика — ред.) вряд ли "всколыхнет" цены на российские акции – долгосрочные драйверы роста – существенная "недооценка" по сравнению с историческими мультипликаторами, дивидендная доходность, ожидание редомициляции компаний, ведущих бизнес в России и инкорпорированных в иностранных юрисдикциях, повышение прозрачности российских компаний пока превалируют над негативными тенденциями", — оценивает перспективы эксперт.

Панов из УК "Первая" замечает, что потенциально на фондовом рынке может наблюдаться тренд частичного сокращения инвесторами позиций в акциях и переход в облигации, чьи доходности стали более привлекательными. Этот процесс будет усиливаться по мере ужесточения ДКП регулятором.

"Начинающему инвестору всегда лучше стартовать с консервативных инвестиционных инструментов, научиться сохранять капитал, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на ОФЗ, а для тех, кто не имеет возможности углубляться в инвестиционный процесс, рекомендуется присмотреться к облигационным ПИФам. По мере увеличения инвестиционного капитала и повышения финансовой грамотности можно переходить к инвестициям в акции и более сложные финансовые инструменты", — рекомендует он.

"Для опытных инвесторов из рублевых инструментов подойдут акции экспортеров, денежный поток которых номинирован в иностранной валюте и защищен от обесценения рубля. Также стоит рассмотреть облигации с плавающей ставкой купона, которая привязана к ключевой ставке ЦБ или денежного рынка, а также облигации с индексацией на уровень инфляции", — отмечает эксперт.

Отдельные корпоративные облигации с плавающим купоном дают доходность, сопоставимую с депозитами крупных банков, и при этом имеют ряд преимуществ: при изменении ключевой ставки ЦБ по ним меняется купон (в то время как у депозита ставка фиксирована). Также их можно продать, не дожидаясь срока погашения, и при этом сохранить накопленный процентный доход (в отличие от депозита), считает Панов.

Кроме того, для инвесторов интересны замещающие облигации – это облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте, но платежи по ним осуществляются в рублях, что позволяет избежать инфраструктурных рисков, добавляет он.