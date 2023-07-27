МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов — часть этой суммы будет выплачена по новому графику платежей, а часть списана, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. Второй саммит "Россия - Африка" откроется в Санкт-Петербурге 27 июля

Церемония подписания документов прошла "на полях" саммита "Россия — Африка".

"Это исторический момент в отношениях России и Сомали. У нас была возможность подписать два исторических документа, один из которых касается долга в размере 7,5 миллиона долларов, по заблокированным средствам на счетах в ЦБ Сомали в 1961 году. А второй документ касается долга в более чем 684 миллиона долларов, который является частью кредитов, выделенных по линии Парижского клуба", — рассказал вице-премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли подписание двух соглашений, что у Сомали больше нет долгов перед Россией, вице-премьер пояснил: "Это документы, которые были приняты. В отношении части (средств — ред.) применяется последовательный подход с договоренностями по структуре (платежей — ред.), а часть будет списана сразу же".

"Мы очень рады, что после многих лет переговоров мы, наконец, смогли подписать эти два документа, которые чрезвычайно важны для Сомали. Мы благодарим Россию и ее народ. Это огромная сумма денег и (подписание документов — ред.) приближает нашу цель по выправлению нашей финансовой и монетарной политики", — заключил он.

В начале июня кабмин РФ одобрил проект соглашения об урегулировании финансовых обязательств Сомали по заблокированным средствам на счетах государственной корпорации развития ВЭБ в центральном банке республики.

Согласно условиям соглашения, сомалийская сторона должна выплатить российской стороне основной долг в размере 7,5 миллиона долларов. Он должен выплачиваться 12 равными платежами по 625 тысяч долларов каждые полгода — 15 февраля и 15 августа, начиная с 15 февраля 2024 года. При этом отмечается, что Сомали в любое время может досрочно погасить любую сумму основного долга вместе с процентами.

Речь идет о двух обязательствах Сомали. Первое — остаток по специальному корсчету в сомалийских шиллингах ВЭБа, который был открыт в ЦБ Сомали для реализации протокола к советско-сомалийскому соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве от 2 июня 1961 года. Второе — остаток по специальному корсчету в фунтах стерлингов, также открытому в ЦБ Сомали в соответствии с Торговым и платежным соглашением между СССР и Сомалийской Республикой от 2 июня 1961 года.

В апреле 2020 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что страны Парижского клуба приняли решение простить Сомали 67% внешнего долга страны, что составляет около 1,4 миллиарда долларов США.

Парижский клуб — неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран. В Парижский клуб входят 20 государств, в том числе Россия.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.