МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары укрепились в четверг после предсказуемого повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой США. Теперь инвесторы ждут решений по денежно-кредитной политике от Европейского центрального банка и Банка Японии. Евро дорожает к доллару

К моменту написания статьи пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,2%, до 0,6772. В ходе предыдущей сессии она торговалась в диапазоне 0,6730-0,6793. Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась до 0,6227 и может приблизиться к верхней границе диапазона прошлой недели 0,6158-0,6235.

Теперь, когда заседание ФРС уже позади, рынки все более склоняются к тому, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики американского центрального банка уже завершен, и это ослабит давление в сторону повышения ставок другими центральными банками.

Ожидается, что ЕЦБ в четверг также поднимет депозитную ставку, и инвесторы подозревают, что это повышение тоже станет последним. Что касается Банка Японии, чье заседание намечено на пятницу, то он, вероятно, оставит сверхмягкую политику без изменений.

Все эти факторы укрепляют аргументы тех, кто полагает, что Резервный банк Австралии на заседании 1 августа оставит процентные ставки на уровне 4,1%.

Неожиданно слабые данные по инфляции в Австралии уже подтолкнули рынки к понижению оценки вероятности повышения ставки РБА до около 25%. В начале недели такая вероятность оценивалась вдвое выше. Прогноз пика ставок был понижен до 4,30% с 4,45%. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,19 процента

Этих данных оказалось достаточно, чтобы в NAB отказались от своих прогнозов, предполагавших, что РБА поднимет процентные ставки, а пика ставки достигнут на уровне 4,6%.

"Ситуация с инфляцией указывает на наличие некоторой вероятности дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики в Австралии в ближайшие несколько месяцев, но в то же время мы уже близки к пиковому уровню процентных ставок", — говорит экономист NAB Айван Колхоун.

Экономисты CBA по-прежнему считают, что на следующей неделе РБА поднимет ставки последний раз, хотя и допускают любое развитие событий, а в ANZ недавно изменили прогноз, предполагавший повышение ставок, и теперь ожидают от регулятора продолжительной паузы.

Аналитики Westpac ранее прогнозировали еще два повышения процентных ставок РБА и пока не изменили свой прогноз.

Повышений ставок не ждут в Nomura. Еще одно повышение прогнозируют в JPMorgan, AMP, Capital Economics, Barclays и HSBC. Goldman Sachs оценивает пиковый уровень ставок в 4,6%.

В пятницу выйдет отчет по розничным продажам в Австралии, который, вероятно, поддержит сторонников смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что в июне продажи показали нулевой рост после неожиданно сильного роста на 0,7% в мае.