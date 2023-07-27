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https://1prime.ru/News/20230727/841206075.html
Путин выступил за налаживание сотрудничества ЕАЭС и Африканского союза
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. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, африка, еаэс, рф, афросоюз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует и Россия, и Африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза", — сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия — Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.