С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия ратифицировала протокол об изменениях в порядке взимания НДС в ЕАЭС

"Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует и Россия, и Африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза", — сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия — Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.