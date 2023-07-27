C.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС хотел бы больше использовать национальные валюты в расчётах для укрепления рынков входящих в него стран, заявила президент банка БРИКС Дилма Роуссефф. Единую валюту БРИКС отложат в долгий ящик: чего испугался Запад

"Мы бы хотели увеличить количество операций в национальных валютах для того, чтобы укрепить рынки стран, которые входят в Новый банк развития", – сказала Дилма Роуссефф на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Она подчеркнула, что это является одним из основных приоритетов банка БРИКС.

Кроме того, Дилма Роуссефф отметила, что на данный момент развивающиеся страны сильнее всех сталкиваются с односторонней протекционистской политикой.

"Использование санкций в политических целях, попытки расширить юрисдикцию одной страны вне её территории не разрешают ни одной проблемы, а только ухудшают уже существующие", – подчеркнула она.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.