Концерн: "Алмаз-Антей" ведет переговоры со странами Африки о поставках оборудования
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом африканских стран о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением, сообщил РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия–Африка".
"У нас уже есть опыт сотрудничества с африканскими государствами, в частности мы поставляли оборудование для управления воздушным движением в Египет. Ведутся сейчас переговоры с рядом других государств, поэтому надеемся, что мы все-таки сможем превратить наше участие в саммите "Россия–Африка" в какие-то конкретные договоренности и дальше развивать их для того, чтобы продвигать российское оборудование на африканский рынок", — сказал Шатраков.
Конкретные страны-интересанты он не назвал, при этом обозначил сферы, в рамках которых планируется сотрудничество с потенциальными африканскими инвесторами: "ТЭК, медицина, управление воздушным движением".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия–Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африки.
https://1prime.ru/News/20230728/841211860.html