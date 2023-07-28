МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом африканских стран о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением, сообщил РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия–Африка". Аналитик оценил значение России для Африки

"У нас уже есть опыт сотрудничества с африканскими государствами, в частности мы поставляли оборудование для управления воздушным движением в Египет. Ведутся сейчас переговоры с рядом других государств, поэтому надеемся, что мы все-таки сможем превратить наше участие в саммите "Россия–Африка" в какие-то конкретные договоренности и дальше развивать их для того, чтобы продвигать российское оборудование на африканский рынок", — сказал Шатраков.

Конкретные страны-интересанты он не назвал, при этом обозначил сферы, в рамках которых планируется сотрудничество с потенциальными африканскими инвесторами: "ТЭК, медицина, управление воздушным движением".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Первый саммит "Россия–Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африки.