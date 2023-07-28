С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Экспорт продукции российского АПК в Африку в первом полугодии 2023 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 3,3 миллиарда долларов, при этом поставки ключевого экспортного товара — пшеницы выросли в первом полугодии до рекордных 9 миллионов тонн, и потенциал не исчерпан, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Афрэксимбанк призвал российский бизнес в Африке быть агрессивнее

"Если посмотреть именно на экспорт российской продукции в страны Африки, то здесь цифры (рост поставок продукции АПК по сравнению с ростом товарооборота — ред.) у нас еще больше — экспорт в первом полугодии вырос практически в два раза и на сегодняшний день составляет порядка 3,3 миллиарда долларов. Ключевой наш продукт — это пшеница: тут у нас динамика еще выше, мы поставили практически в три раза пшеницы в страны Африки больше, чем в аналогичный период прошлого года, это приблизительно 9 миллионов тонн", — сказал министр.

По его словам, это "практически беспрецедентная цифра, таких цифр мы не достигали", и при этом потенциал далеко не исчерпан. "Мы с африканскими странами работаем и думаю, что наш экспорт будет увеличиваться", — подчеркнул Патрушев.

"Товарооборот со странами Африки растет — в первом полугодии этого года вырос на 60% относительно того же периода прошлого года, и достиг уже порядка 4,5 миллиарда долларов. Это серьезная цифра — если в рублях пересчитать, это более 400 миллиардов рублей, и мы не планируем останавливаться на достигнутых цифрах", — сообщил Патрушев.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.