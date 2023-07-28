МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение доступности особых экономических зон (ОЭЗ) для потенциальных инвесторов и упрощение работы действующих резидентов. Совфед разрешил "Ростеху" напрямую выпускать облигации

Документ сокращает административные барьеры для резидентов ОЭЗ, уточняет механизмы создания и основания их ликвидации, а также схемы управления ими.

Для будущих резидентов ОЭЗ закон ускоряет процесс получения такого статуса и упрощает процедуру согласования. Так, при заявке на получение статуса резидента компании смогут заменить бизнес-план на его упрощенную форму — паспорт инвестпроекта, где есть вся необходимая информация для принятия решения, пояснял ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Одновременно закон вводит ограничения на участие иностранных инвесторов в управляющей компании ОЭЗ: доля такого инвестора в ее капитале не может превышать 25%, а сам он не должен иметь возможности определять принимаемые компанией решения, назначать ее руководителя и более 50% состава органов управления.

Кроме того, допускается создание ОЭЗ на территории одного или нескольких муниципальных образований в пределах одного субъекта РФ.

Закон также уточняет условия землепользования и вводит новую категорию резидентов ОЭЗ. Это компании, которые являются партнерами участников ОЭЗ. Если такие компании выпускают высокотехнологичную продукцию, то для них предусматриваются "гораздо более льготные сроки вхождения" в ОЭЗ.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.