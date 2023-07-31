МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Германия будет единственной крупной экономикой мира у которой в этом году зафиксируется падение ВВП, пишет польский Interia. Германия оказалась неспособной вносить платежи в бюджет Евросоюза

По оценкам специалистов МВФ, у "индустриального локомотива Европы" спад экономики составит 0,3 процента, у других крупных экономик прогнозируется рост.

"Ситуация в Германии, похоже, замедляется, и экономика страны "застряла в сумеречной зоне между стагнацией и рецессией", — считает главный экономист ING по еврозоне Карстен Бржески.

Основная причина стагнации — "энергетический шок", связанный с ростом цен на энергоресурсы. Германия, как и все страны ЕС, ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине, снизили покупку российского газа. Теперь немцам приходится пользоваться более дорогими ресурсами. А этом сказывается на экономической активности.

Во втором квартале 2023 года падение ВВП упало на 0,4 процента: это худший результат среди основных стран ЕС. Экономики Италии и Франции во втором квартале устойчиво росли, отмечает издание. Карточный домик посыпался: дела в Европе хуже, чем все думали, пишет СМИ

Кроме зависимости от российского газа, Берлину мешает и повышение процентных ставок ЕЦБ. Последнее повышение было 27 июля, на 25 базисных пунктов до 4,25 процента, что является повторением ее исторического максимума. Напомним, еще в сентябре 2022 года ставка ЕЦБ была 1,25 процента. Повышая ставку ЕЦБ старается бороться с инфляцией в еврозоне.

Кроме того, на ослабление экономической активности Германии влияет и Китай: ВВП крупнейшего торгового партнера Берлина растет медленнее, чем от него ожидали эксперты.

Наконец, на промышленность Германии негативно влияют старение населения, нехватка рабочей силы и чрезмерная бюрократизация.

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