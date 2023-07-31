МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2034 года действие понижающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при подземной добыче руд черных металлов. Одновременно сам коэффициент увеличивается с 0,1 до 0,25. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин расширил применение налога на дополнительный доход

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он продлевает льготу по НДПИ при добыче руд черных металлов подземным способом.

До конца текущего года при подземной добыче кондиционных руд черных металлов применяется понижающий коэффициент 0,1. Закон повышает его до 0,25 и продлевает применение коэффициента на 2024-2034 годы при условии капитальных вложений в производственные объекты, используемые при добыче.

Таким образом, все деньги, сэкономленные на применении понижающего коэффициента, должны быть направлены на инвестиции в основные средства, предназначенные для добычи руд, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Соответствующие изменения в законодательство вносятся в связи с тем, что подземный способ добычи черных металлов является более затратным по сравнению с открытой добычей.

Коэффициент 0,25 будет применяться на участках, где балансовые запасы руд черных металлов для подземной отработки составляют более 90% всех балансовых запасов таких руд. На участки, не соответствующие этому критерию, льгота не распространяется.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.