2023-07-31T14:23:00+03:00
2023-07-31T14:29:21+03:00
2023-07-31T14:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230731/841239938.html
Минтранс запретил использовать технику Apple для служебных нужд
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минтранс России ввел запрет на использование продукции Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, сообщили в министерстве. "Минтранс потребовал от сотрудников перейти с... ПРАЙМ, 31.07.2023
общество , новости, в мире, россия, минтранс рф, apple
https://cdnn.1prime.ru/images/83277/14/832771471.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83277/14/832771471.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83277/14/832771470.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83277/14/832771470.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83277/14/832771458.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83277/14/832771458.jpg
https://1prime.ru/government/20230721/841148999.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минтранс России ввел запрет на использование продукции Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, сообщили в министерстве.
"Минтранс потребовал от сотрудников перейти с "айфонов" на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам", — сказал один из источников.
"Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено", — сообщил другой источник.
Один из источников добавил, что в настоящее время процесс перехода с iPhone на гаджеты других производителей продолжается.
В ряде госорганизаций и ведомств России уже введены или готовятся запреты на использование техники Apple в рабочих целях. Так, соответствующий запрет ввел Минпромторг России. Минцифры России также планирует в ближайшее время опубликовать приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, такая рекомендация уже действует с мая 2023 года.
Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.