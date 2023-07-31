МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минтранс России ввел запрет на использование продукции Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, сообщили в министерстве. ФТС России запретила таможенникам использовать продукцию Apple

"Минтранс потребовал от сотрудников перейти с "айфонов" на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам", — сказал один из источников.

"Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено", — сообщил другой источник.

Один из источников добавил, что в настоящее время процесс перехода с iPhone на гаджеты других производителей продолжается.

В ряде госорганизаций и ведомств России уже введены или готовятся запреты на использование техники Apple в рабочих целях. Так, соответствующий запрет ввел Минпромторг России. Минцифры России также планирует в ближайшее время опубликовать приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, такая рекомендация уже действует с мая 2023 года.

Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.