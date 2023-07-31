МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для владельцев социальных сетей за неисполнение их мониторинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в КоАП. В нем появится статья 13.50 "Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети".

Нововведения предполагают, что неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации, указанной в пункте 5 части 1 статьи закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (степень соответствия информации, выявленной в процессе мониторинга) грозит штрафами: для граждан — до ста тысяч рублей, для должностных лиц — до четырехсот тысяч рублей, для юридических лиц — до четырех миллионов рублей.

В случае повторного нарушения влечет наложение штрафа: на граждан — до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц — до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц — до восьми миллионов рублей.

Неисполнение владельцем социальной сети, в том числе, обязанности по ежегодному размещению отчета о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием электронной формы для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации, а также о результатах мониторинга социальной сети влечет наложение штрафа: на граждан — до ста тысяч рублей, на должностных лиц — до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц — до одного миллиона рублей.