МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о регулировании деятельности компаний, которые занимаются исследованиями на российских товарных рынках, документ опубликован в электронной базе Госдумы. Общественная палата поддержала ограничение доступа к исследованию рынка

Поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" устанавливают ограничения для иностранных компаний, которые занимаются исследованиями на российских товарных рынках, включая сбор и обработку данных о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах России, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах и рекомендуемых медикаментах.

Законопроект устанавливает требования к компаниям, которые могут заниматься такими работами на территории России. В частности, компания должна быть зарегистрирована в РФ, не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать российским юридическим или физическим лицам. СФ одобрил закон об иностранных структурах в российских компаниях

Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение, согласно предложенным поправкам, должны производиться на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации. При этом не допускается исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитации страны, а также манипуляция данными, публикации и использования заведомо недостоверных данных.

Исследовательские компании, согласно законопроекту, должны направить заявление о включении сведений о себе в реестр, который будет вести ФАС.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению сопоставимости, открытости, достоверности, полноты и наследуемости данных, полученных в результате исследования товарных рынков, а также последующего применения данных в законодательно установленных целях", — говорится в пояснительной записке к документу.