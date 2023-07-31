МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта выделить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на программу льготного лизинга гражданских судов в рамках поддержки строительства дополнительно не менее 200 речных судов с 2025 года, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Путин скорректировал механизм топливного демпфера

Путин поручил кабмину к 1 декабря совместно с главами регионов разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям Единой глубоководной системы европейской части РФ на период до 2035 года, определив основные пункты для посадки и высадки пассажиров, ежегодные объемы таких перевозок, а также необходимое количество и типы судов.

В целях реализации данного поручения кабмину также поручено принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств ФНБ начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в России, для обеспечения поддержки строительства дополнительно не менее 200 отечественных пассажирских судов, в том числе электросудов.

Глава государства также поручил выделить средства из федерального бюджета на субсидирование российских организаций в целях возмещения части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов.