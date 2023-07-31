МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия

"В целях увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий", — говорится в поручении.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев на совещании с Путиным сообщал, что организация круглогодичной навигации между Каспийским морем и Азовским по Волго-Донскому каналу позволит увеличить пропускную способность на данном направлении на 1,6 миллиона тонн в год.

Доклад по вопросу главе государства должен быть представлен не позднее 15 октября.