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Путин дал поручение продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской... ПРАЙМ, 31.07.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, каспийское море, навигация, азовское море, водные пути
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"В целях увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий", — говорится в поручении.
Ранее министр транспорта России Виталий Савельев на совещании с Путиным сообщал, что организация круглогодичной навигации между Каспийским морем и Азовским по Волго-Донскому каналу позволит увеличить пропускную способность на данном направлении на 1,6 миллиона тонн в год.
Доклад по вопросу главе государства должен быть представлен не позднее 15 октября.