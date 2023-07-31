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https://1prime.ru/News/20230731/841247250.html
Центробанк ждет инфляцию по итогам третьего квартала в пять процентов
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Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о... ПРАЙМ, 31.07.2023
финансы, новости, россия, банк россии, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.