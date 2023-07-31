МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%.