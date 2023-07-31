МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. ВВП Германии снизился на 0,2 процента

"Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", — указывает регулятор.

По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом.

В третьем квартале Банк России ждет замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом — до 1,5%.