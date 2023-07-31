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2023
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ЦБ оценил рост ВВП России во втором квартале в 4,8 процента
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. "Фактические... ПРАЙМ, 31.07.2023
новости, цб рф, ввп, центробанк, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.
"Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", — указывает регулятор.
По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом.
В третьем квартале Банк России ждет замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом — до 1,5%.