МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ совместно с профильными министерствами и ведомствами разработает план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса аграриев на горюче-смазочные материалы (ГСМ), следует из сообщения министерства. Минсельхоз заявил, что Россия нарастила импорт продукции АПК из Африки

Минсельхоз указывает, что цены на ГСМ и сельскохозяйственную технику обсуждались на совещании в министерстве с участием сенаторов, представителей Минпромторга, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и АО "Росагролизинг". В частности, были рассмотрены обращения о росте цен на отдельные виды ГСМ.

"По итогам совещания принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса, продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке ГСМ и реализации согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже", — говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривалось ценообразование на рынке сельхозтехники: согласно сообщению, в первом полугодии на темпы ее отгрузок повлияла ситуация с ценами на зерновые культуры на внутреннем рынке, а также изменение себестоимости производства отечественной техники. "В текущей ситуации важно не допустить снижения темпов приобретения сельскохозяйственной техники и общей производительности в сельском хозяйстве", — говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Абрамченко рассказала об экспорте продукции АПК

В частности, для повышения доступности тракторов отечественного производства Минсельхоз и Минпромторг подписали план их приобретения до конца текущего года, который предусматривает снижение цен на величины до 20% на основные модели и модификации тракторов за счет увеличения финансирования программы субсидирования на 3,2 миллиарда рублей.

Также продолжается реализация механизмов льготного кредитования и лизинга: в частности, АО "Росагролизинг" для обеспечения доступности техники и нивелирования роста цен на нее продолжает представление льготных условий лизинга с минимальным удорожанием, длительными сроками (до восьми лет) и отсрочками по платежам до получения аграриями урожая и основного дохода.