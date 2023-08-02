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2023
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Юань впервые с апреля 2022 года поднялся выше 13 рублей
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Рубль продолжает слабеть: курс юаня на Московской бирже поднялся уже выше 13 рублей, впервые с апреля 2022 года, доллар торгуется по 93,32 рубля, евро – по 102,39 рубля, следует... ПРАЙМ, 02.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжает слабеть: курс юаня на Московской бирже поднялся уже выше 13 рублей, впервые с апреля 2022 года, доллар торгуется по 93,32 рубля, евро – по 102,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск поднимается на 14 копеек, до 12,98 рубля, а минутами ранее он оказался на отметке чуть более 13 рублей.
Курс доллара в то же время подскакивает на 99 копеек, до 93,32 рубля, евро — на 1,21 рубля, до 102,39 рубля.