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Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
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Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму... ПРАЙМ, 02.08.2023
экономика, новости, вэф, россия, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму.
"Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет", — сказал Путин на совещании с членами правительства.