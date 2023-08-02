МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму.

"Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет", — сказал Путин на совещании с членами правительства.