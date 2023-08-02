МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московская биржа переведет расписки компании кибербезопасности Noventiq (международное подразделение российской группы Softline) с первого на третий уровень листинга с 4 августа, следует из сообщения торговой площадки. Акции "Норникеля" усилили волатильность после выхода отчетности

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления "02" августа 2023 года приняты следующие решения: перевести с "04" августа 2023 года из раздела "Первый уровень" в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", находящиеся в секторе Рынка инноваций и инвестиций, в связи с получением заявления…", — говорится в сообщении торговой площадки.

Торговый код депозитарных расписок на акции иностранного эмитента Noventiq Holdings plc – SFTL; ISIN код – US83407L2079.

Ранее, 31 июля, Noventiq подала заявление на делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже. В июне компания объявила о намерении провести делистинг на Лондонской и Московской фондовых биржах. Тогда в Noventiq отмечали, что ожидают завершения процедуры делистинга на Мосбирже к началу октября. Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года

В мае 2023 года Noventiq объявила о слиянии со SPAC-компанией (специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) Corner Growth Acquisition и о намерении объединенной компании выйти на биржу Nasdaq под тикером NVIQ. В рамках сделки стоимость Noventiq была оценена 800 миллионов долларов, рыночная капитализация — в 1 миллиард. Ожидается, что объединенная компания останется под руководством главного исполнительного директора Noventiq Эрве Тесслера и президента, главного операционного директора Сергея Черноволенко.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Группа представлена более чем в 60 странах мира. В октябре минувшего года компания заявила о разделении бизнеса на российское и международное подразделение, последнее получило название Noventiq.