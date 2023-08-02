МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в среду вечером растет после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных рынка труда США

По состоянию на 19.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,0945 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,13 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 102,64 пункта.

В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 324 тысячи, в то время как показатель июня был пересмотрен — число рабочих мест выросло на 455 тысяч, а не на 497 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали роста показателя по итогам июля лишь на 189 тысяч.

В четверг инвесторы ожидают публикацию окончательной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны по итогам июля. Предварительная оценка указала на снижение показателя до 48,9 пункта с июньских 49,9 пункта. А в пятницу выйдут данные по безработице в США за июль. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне.