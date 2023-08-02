МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,16 рубля и 13,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар растет к евро после выхода макростатистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,83 рубля, до 94,16 рубля, юаня — на 23 копейки, до 13,07 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 103 рублей ровно.