2023-08-02T20:34:00+03:00
2023-08-02T20:34:04+03:00
2023-08-02T20:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230802/841276685.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги среды ростом
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,16 рубля и 13,07 рубля, следует из... ПРАЙМ, 02.08.2023
новости, россия, мосбиржа, доллар, юань, рубль, итоги торгов
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/07/836390792.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/07/836390792.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/07/836390791.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/07/836390791.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/07/836390779.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/07/836390779.jpg
https://1prime.ru/News/20230802/841276358.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,16 рубля и 13,07 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,83 рубля, до 94,16 рубля, юаня — на 23 копейки, до 13,07 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 103 рублей ровно.