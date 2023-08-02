МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин считает снижение уровня безработицы в июне до 3,1% сезонным фактором, сообщила пресс-служба Минтруда. Котяков назвал ситуацию на рынке труда в России максимально стабильной

"В целом на высоком уровне остается спрос на представителей рабочих профессий, а также инженеров, IT-специалистов. В летние месяцы же потребность в кадрах традиционно повышается в таких кадровоемких отраслях как сельское хозяйство, строительство и дорожное хозяйство. Также в этот период растут обороты в сфере услуг: в отпускной сезон оживает индустрия гостеприимства", — передает слова генерального директора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина пресс-служба Минтруда.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень безработицы последовательно снижался в течение 2023 года и в июне достиг 3,1%.

"По его словам (Платыгина — прим. ред.), в сезон отпусков на портале "Работа России" фиксируется рост предложений с временной занятостью по таким вакансиям как администратор отеля, гид, менеджеры в сфере организации отдыха. В марте количество опубликованных на работных порталах вакансий выросло к февралю на 31,3%, в мае — на 9,7% по отношению к апрелю", — передает пресс-служба.

Платыгин добавил, что при низкой безработице формируются рынок соискателя, что способствует в том числе росту заработных плат. В таких условиях работодатели конкурируют за соискателей и увеличивают зарплатное предложение по вакансиям, удерживают работников, в том числе повышая заработную плату.