МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в июне 2023 года увеличилось на 2,6% по сравнению с июнем прошлого года, немного замедлившись по сравнению с маем — тогда объем выпуска вырос на 2,9% год к году, следует из доклада Росстата. В Польше заявили об отказе жертвовать сельским хозяйством ради Украины

Объем производства сельхозпродукции в июне в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 504,3 миллиарда рублей (в мае — 509,6 миллиарда рублей), за январь-июнь 2023 года — 2,409 триллиона рублей. В 2022 году производство продукции сельского хозяйства выросло на 10,2% по сравнению с предыдущим годом.

Во всех видах хозяйств России поголовье крупного рогатого скота на конец июня составляло 18,2 миллиона голов (минус 1,1% по сравнению с показателем на конец июня прошлого года), из него коров — 7,8 миллиона голов (на 0,8% меньше). Поголовье свиней выросло на 3,8% — до 28,9 миллиона, овец и коз — снизилось на 0,9%, до 23 миллионов. В структуре поголовья на хозяйства населения приходилось 39% крупного рогатого скота, 7% свиней, 43,5% овец и коз (на конец июня 2022 года — 39,6%, 8% и 44% соответственно). Перевалка зерна терминалом группы "Дело" выросла на 46 процентов за сезон

В том числе в сельскохозяйственных организациях на конец июня по сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,5% (в том числе коров — на 0,6%), свиней — выросло на 5,1%, овец и коз — на 1,7%, а птицы — сократилось на 0,4%.

Производство скота и птицы на убой в июне в хозяйствах всех категорий выросло на 2,8% в годовом выражении — до 1,2 миллиона тонн (в живом весе), производство молока увеличилось на 1,9%, до 3,4 миллиона тонн, а производство яиц по сравнению с июнем прошлого года стало выше на 0,5%, составив 4,2 миллиарда штук.