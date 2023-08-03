МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка за январь-июнь текущего года составила 737,5 миллиарда рублей, при этом 380,3 миллиарда рублей было заработано во втором квартале, в то же время совокупные расходы группы на резервы составили 186,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"По итогам первого полугодия 2023 года Сбербанк показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 миллиарда рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%", — приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. В то же время прибыль за второй квартал составил 380,3 миллиарда рублей.

Одновременно совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 102,7 миллиарда рублей во втором квартале 2023 года и 186,9 миллиарда рублей за первое полугодие. Стоимость риска составила 1,2% во 2 квартале и за первое полугодие 2023 года.

Финансовый результат и расходы на резервы за аналогичный период прошлого года не раскрываются.

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