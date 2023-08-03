Москва, 3 авг — ПРЙАМ. ЦРУ формирует повестку, которую Запад воспринимает через СМИ, пишет The European Conservative. "А весь мир наблюдает". Экс-агент ЦРУ разоблачил ложь США

Издание уверено, что ЦРУ сегодня навязывает нужную точку зрения в США и за их пределами: оказывает мощное влияние на то, что люди видят, слышат и верят. Достаточно зайти в поисковики и соцсети, чтобы понять, что ими манипулирует разведывательное управление Америки.

Недавно кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший удивил многих, назвав ЦРУ "крупнейшим спонсором журналистики во всем мире". Хотя удивительного здесь мало. В 1948 году Фрэнк Уиснер, директор Управления специальных проектов начал операцию "Пересмешник" — стал формировать вектор вещания американских СМИ, для чего были привлечены известные журналисты страны из газеты New York Times.

Десять лет назад президент Барак Обама подписал Закон об ассигнованиях на национальную оборону, который позволил ЦРУ осуществлять "узаконенные психологические военные операции" в отношении американского народа. То есть, информационное влияние тоже стало входить в интересы.

Сегодня, в 2023 году, ЦРУ поддерживает тесные связи с разнообразными американскими изданиями. Хотя доказать прямое сотрудничество и невозможно. Но издание пишет что интересы разведки разнообразны: будь то The Daily Beast (пишет о поп-культуре и немного политики) или Rolling Stone (известный музыкальный журнал). Сильная связь у разведки с новым либеральным сайтом Salon. ЦРУ пытается вербовать россиян через Telegram, пишет Washington Post

В 2022 году расследование MintPress показало, что Facebook* (аудитория которого приближается к трем миллиардам человек в мире) поддерживает тесные связи с ЦРУ. MintPress обнаружило, что Meta* нанимала на работу десятки людей из ЦРУ, ФБР и Министерство обороны США для того, чтобы работать с безопасностью и модерацией контента соцсети.

Тесные связи у американской разведки и с Google, имеющим склонность шпионить за отдельными лицами как внутри страны, так и за границей. Это самая популярная поисковая система в мире.

Также в США есть Национальный фонд поддержки демократии (NED), который был создана для продвижения демократии в других странах путем содействия политическим и экономическим институтам. NED представляет собой инструмент, которым управляет ЦРУ, пишет автор статьи. Каждый год фонд раздает тысячи грантов отдельным людям и группам более чем в 100 странах мира. Многие из этих грантов — на суммы в десятки тысяч долларов — предоставляются средствам массовой информации и журналистам. Экс-советник ЦРУ назвал самого злейшего врага США

Например, фонд финансирует организации, специализирующимся на журналистских расследованиях: как Bellingcat**, Finance Uncovered и openDemocracy. Он также финансировал ряд зарубежных медиагрупп, включая Internews, PEN и "Репортеры без границ".

То есть, ЦРУ через фонд незаконно организует программы слежки и операции по подрыву основ демократии в разных странах, действуя в своих интересах, резюмирует автор статьи.

* деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** организация, выполняющая роль иноагента.

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