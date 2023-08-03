МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч, сообщило министерство труда страны. Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума

Прогноз аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, совпал с опубликованным показателем. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 228,25 тысяч (на 5,5 тысячи с показателя предыдущей недели в 233,75 тысячи). При этом показатель прошлой недели не пересматривался.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,7 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.