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2023
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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю ожидаемо выросло
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч, сообщило министерство... ПРАЙМ, 03.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, безработица, минтруд сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Прогноз аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, совпал с опубликованным показателем. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 228,25 тысяч (на 5,5 тысячи с показателя предыдущей недели в 233,75 тысячи). При этом показатель прошлой недели не пересматривался.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,7 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.