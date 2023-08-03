МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Более половины американцев пессимистично оценивают текущее состояние экономики США и считают, что ситуация ухудшается, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS. США выделят 362 миллиона долларов странам с продовольственными трудностями

"Американцы по-прежнему отрицательно смотрят на состояние экономики страны, 51% из них считают, что экономика по-прежнему находится в упадке и продолжает ухудшаться", — говорится в сообщении телеканала.

Из-за оценки населения, а также собственного низкого рейтинга действующему президенту США Джо Байдену будет сложно использовать аргумент об успехе своей внутренней политики для переизбрания в 2024 году, отмечает телеканал.

По данным опроса, политику Байдена в целом не одобряют 59% американцев, его экономическую политику — 63%. О его мерах по сдерживанию инфляции негативно высказываются 70% американцев. На вопрос об общем состоянии дел в США 71% американцев ответили, что дела в стране идут "довольно плохо" или "очень плохо".

В опросе CNN, проведенном исследовательской фирмой SSRS, приняли участие 1279 взрослых респондентов. Опрос проводился с 1 по 31 июля. Погрешность составила 3,7 процентных пункта.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА", объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим государственным долгом страны, который, как отмечается, и так высокий.