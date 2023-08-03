ЖЕНЕВА, 3 авг — ПРАЙМ. Объем замороженных в рамках санкций в Швейцарии российских частных активов не изменился с ноября 2022 года и составляет 8,6 миллиарда долларов, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. Активы российского бизнесмена арестовали в Чехии, сообщило СМИ

"Изменений в общем объеме не произошло (по состоянию на 25 ноября 2022 года — прим. ред.). Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются. Иногда банки блокируют средства в качестве меры предосторожности", — сказал он.

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,6 миллиарда долларов. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Ранее правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранятся около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (более 8,4 миллиарда долларов).

В июне пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центробанка. Берн считает, что конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". "Еврокомиссия, где деньги?" Орбан потроллил Брюссель

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта 2022 года были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.