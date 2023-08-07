МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России разработало законопроект, согласно которому предлагается наказывать уголовно тех, кто передает, использует электронные средства платежа или предоставляет доступ к ним, тем самым помогая мошенникам выводить похищенные деньги, говорится в письме заместителя министра-начальника следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева сенатору Артему Шейкину. Российские банки рассказали о проблеме при работе с сервисами МВД

"Проектом предлагается введение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 187.1, предусматривающей уголовную ответственность лиц за передачу, приобретение, использование электронного средства платежа или предоставление доступа к нему, за исключением случаев, когда действия, совершаемые с электронным средством платежа, осуществляются в законных интересах держателя данного электронного средства платежа", — говорится в тексте документа (есть в распоряжении РИА Новости).

В письме также отмечается, что 20 июля 2023 года МВД РФ отправило доработанный проект в федеральные органы государственной власти на согласование.

Сенатор, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин пояснил РИА Новости, что в прошлом году телефонные мошенники похитили более 14 миллиардов рублей, а в 2023 году в сутки происходит 8,6 миллиона попыток телефонных мошенничеств. Во всех реализованных мошенничествах, по словам Шейкина, участвуют так называемые дропперы (физические или юридические лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги) — именно их и планируют наказывать предлагаемой статьей УК РФ.

"Дропы участвуют во всех схемах по обналу (незаконное обналичивание — ред.) чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, а именно передает ее в пользование третьих лиц за вознаграждение. На эту карту переводят средства, добытые преступными способами. При помощи банковских карт преступники обналичивают сумму в банкомате, либо переводят средства на иные счета банковских карт или сервисы электронных платежей — электронные кошельки", — объяснил Шейкин.

Парламентарий добавил, что для дропперов будут установлены "уголовные штрафы", которые влекут за собой "правовые последствия в виде судимости". Наказание, по словам сенатора, будет исполняться судебными приставами по месту жительства или работы осужденного.

"Дропперы — это звенья одной цепи мошенников. Если мы перекроем вывод похищенных средств, то отсечем им руки, им будет гораздо сложнее совершать свои мошенничества", — считает Шейкин.