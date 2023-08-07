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Пшеница незначительно дорожает на Чикагской бирже на фоне атаки дрона
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. Пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 2% на фоне атаки украинского беспилотника на российское морское судно, свидетельствуют данные торгов и комментарий... ПРАЙМ, 07.08.2023
новости, мир, чикагская биржа, цены на пшеницу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 2% на фоне атаки украинского беспилотника на российское морское судно, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.53 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 2,02% — до 6,48 доллара за бушель.
Агентство Блумберг связывает это с атакой украинского дрона на российское морское судно. "Риск в Черном море возрастает с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту гораздо сильнее, чем угроза украинскому экспортному коридору", — цитирует агентство Блумберг слова гендиректора брокерской и консультационной компании IKON Commodities Оле Хоуе (Ole Houe), обсуждая атаку украинского дрона на российское судно.
Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.