МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 2% на фоне атаки украинского беспилотника на российское морское судно, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Пшеница и кукуруза в США растут в цене, соя торгуется с понижением

По состоянию на 9.53 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 2,02% — до 6,48 доллара за бушель.

Агентство Блумберг связывает это с атакой украинского дрона на российское морское судно. "Риск в Черном море возрастает с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту гораздо сильнее, чем угроза украинскому экспортному коридору", — цитирует агентство Блумберг слова гендиректора брокерской и консультационной компании IKON Commodities Оле Хоуе (Ole Houe), обсуждая атаку украинского дрона на российское судно.

Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.