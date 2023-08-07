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Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
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. Взрыв в коммерческом порту города Дериндже на Мраморном море повредил 13 элеваторов из 16, в результате ЧП пострадали не менее 12 человек, сообщил мэр города Коджаэли Тахир... ПРАЙМ, 07.08.2023
новости, общество , бизнес, экономика, турция, зерно, взрыв, элеваторы
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 7 авг — ПРАЙМ. Взрыв в коммерческом порту города Дериндже на Мраморном море повредил 13 элеваторов из 16, в результате ЧП пострадали не менее 12 человек, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын.
"В результате взрыва ранены 12 человек, состояние двоих тяжелое. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16", — сказал в эфире телеканала Habertürk.
Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.