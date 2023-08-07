МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Жара и халатность в отношении норм безопасности могли привести к взрыву в турецком порту Дериндже, а теракт технически невозможен, поделился с РИА Новости мнением управляющий партнер ООО "Инфра проекты" Алексей Безбородов. Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16.

"Это взрыв небольшой зерновой ёмкости. Жара, несоблюдение техники безопасности пару часов – вентиляция, к примеру, сломалась — и не надо никакой бомбы", — считает Безбородов.

Теракт и случайная мина "невозможны технически" из-за расположения порта, считает эксперт. "Дериндже — слишком глубоко в Мраморном море, за дамбой", — поясняет Безбородов.