МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Реализация предложения о запрете на использование ароматизаторов и солевого никотина в электронных сигаретах в России уничтожит рынок вейпинга в стране, при этом взрослые потребители, вероятно, перейдут на обычные сигареты, заявляет Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) в письме, с которым ознакомилось РИА Новости. Акциз на ввозимые вейпы принес бюджету России втрое больше, чем на стики

Во вторник состоится заседание рабочей группы Минздрава России, на котором должны утвердить перечень запрещенных добавок. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) ранее заявил РИА Новости, что считает правильной идею запрета ароматизаторов: без них электронные сигареты потеряют вкус и перестанут пользоваться популярностью, особенно среди молодых людей.

"Минздрав РФ… занимает радикальную позицию — запрет всех ароматизаторов, кроме табачного, запрет солевого никотина…. Реализация сценария Минздрава приведет к радикальному сокращению легального рынка вейпинга (экспертный прогноз — в 10 раз), возникновению неконтролируемого нелегального рынка, выпадающим доходам в бюджет, переключению совершеннолетних потребителей на сигареты и нагреваемый табак", — говорится в письме ассоциации на имя министра финансов РФ Антона Силуанова.

В ПАУРРЭНС отмечают, что солевой никотин не усиливает привыкание, так как основное вещество остается прежним. "Таким образом, реализация предложения Минздрава уничтожит рынок вейпинга в стране. Экспертная оценка выпадающих доходов бюджета вследствие этого — примерно 90 миллиардов рублей", — добавляется в письме. Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот табака

Опасения насчет роста нелегальных поставок выразил и владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. По его словам, если данный запрет будет установлен только на территории России, то возникнет высокий риск, что в страну будет поступать "нелегальная продукция в значительных масштабах из сопредельных стран ЕАЭС", где таких ограничений нет.

Он также отметил, что практически в 100% устройств в жидкости используются ароматизаторы. "В составе ароматизаторов насчитывается более 4000 различных химических веществ. Для контроля за соблюдением запрета необходимо устанавливать запрет на конкретные вещества, а не на целую категорию — только так соблюдение новых норм возможно будет проверить лабораторным методом", — полагает эксперт.

В России 1 июня вступили в силу новые ограничения на реализацию вейпов, среди которых — запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках. Также начал действовать запрет на продажу вейпов, электронных сигарет и расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.