МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,1 рубля и 13,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар замедлил рост к евро после выхода макростатистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,83 рубля, до 97,1 рубля, юаня — на 18 копеек, до 13,42 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 106,46 рубля.