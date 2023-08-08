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https://1prime.ru/News/20230808/841344677.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги вторника ростом
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,1 рубля и 13,42 рубля соответственно, следует из... ПРАЙМ, 08.08.2023
новости, россия, доллар, итоги торгов, юань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,1 рубля и 13,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,83 рубля, до 97,1 рубля, юаня — на 18 копеек, до 13,42 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 106,46 рубля.