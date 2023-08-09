МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Производители чая и кофе в РФ постепенно повышают отпускные цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля и ростом себестоимости производства, но повышение будет постепенным и у потребителей будет возможность выбрать доступную по цене продукцию, сообщили РИА Новости представители отрасли. Минсельхоз прокомментировал сообщение о возможном росте цен на чай и кофе

Группа компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") обсуждает с партнерами повышение отпускных цен на некоторые группы чайно-кофейной продукции, но рост на 4-5% гораздо ниже уровня инфляции благодаря заметной рублевой составляющей в себестоимости такой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В свою очередь в пресс-службе компании "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis) подтвердили информацию о том, что с 1 сентября планируется повышение отпускных цен на 6–9%.

Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали позже в Минсельхозе, пояснив также, что на цену такой продукции в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны.

"В июне мы уведомили наших партнеров о незначительном, в среднем на 4-5%, повышении отпускных цен на некоторые группы чайно-кофейной продукции. Однако из этого не следует, что цены были одномоментно повышены — это достаточно длительный процесс, повышение цен обсуждается и происходит поэтапно", — сообщили в пресс-службе группы компаний "Орими".

Там пояснили, что повышение цен связано с ростом курса доллара и, как следствие, удорожанием сырья, поскольку все чае- и кофепроизводящие страны находятся в долларовой зоне. Кроме того, повлияло значительное, в несколько раз, повышение стоимости фрахта и увеличение времени доставки. "Однако повышение цен гораздо ниже уровня инфляции, поскольку заметная рублевая составляющая, примерно 20-40% в себестоимости чайно-кофейной продукции, произведенной в РФ, позволяет нам избегать резких ценовых скачков", — добавили в пресс-службе.

В компании также отметили, что существующие обязательства перед клиентами — например, на проведение скидочных акций, промоактивности — выполняются и продукция отгружается по старым ценам.