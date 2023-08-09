МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Интерес россиян к валютным вкладам в июле оставался невысоким, а объем средств в течение месяца постепенно сокращался, в том числе из-за перевода части таких накоплений в рубли, говорится в документе, опубликованном на сайте Банка России. В Госдуме призвали восстановить возврат валютной выручки в страну

"К валютным вкладам интерес населения оставался небольшим: в течение месяца (июль — прим. ред.) объем средств на валютных счетах и депозитах плавно сокращался", — сообщил регулятор в документе "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП".

Сокращение "может объясняться в том числе конвертацией части валютных накоплений в рубли на фоне слабой курсовой динамики", отметили в ЦБ.

При этом рост рублевых сбережений населения в банках, по предварительной оценке, был "по-прежнему почти полностью обеспечен увеличением остатков на текущих счетах". В то же время срочные депозиты демонстрировали сдержанную динамику. "Вероятно, это подкреплялось традиционно высокой для летних месяцев потребительской активностью при сохранении потребительских настроений вблизи пятилетних максимумов", — отметили в ЦБ.

В регуляторе добавили, что в ближайшие месяцы вероятное повышение ставок по вкладам, вслед за ужесточением денежно-кредитной политики, поддержит рост рублевых средств населения.

Динамика валютных депозитов будет зависеть от спроса населения на наличную иностранную валюту и потребности в зарубежных переводах. А также от стремления населения конвертировать часть таких депозитов в рубли или валюты, альтернативные доллару и евро, в зависимости от колебаний курса и ставок, которые будут предлагать банки по вкладам в дружественных валютах — в первую очередь юанях, отмечается в документе.